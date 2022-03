Colpo alle Poste nel Casertano, direttore e dipendente presi in ostaggio: banditi via con 60mila euro

Colpo choc questa mattina all’ufficio postale di Maddaloni, in località Montedecore. Due banditi, armati di pistola, hanno fatto irruzione alle Poste di via Carmigliano appena terminato l’orario di lavoro. I malviventi hanno atteso che i dipendenti uscissero e, una volta fuori, li hanno respinti all’interno prendendo in ostaggio il direttore ed un dipendente, obbligandoli a consegnare il denaro.

Banditi in fuga con il bottino

Dopo il colpo i banditi si sono diretti in direzione via Appia, scappando con la somma di 60mila euro. Ad attenderli c’era probabilmente un complice in auto, che li avrebbe supportati nella fuga. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Maddaloni e gli uomini delle scientifica per le indagini del caso. Verifiche anche sulla combinazione numerica in dotazione per sbloccare la cassaforte. I delinquenti – riporta Edizione Caserta – hanno agito con volto coperto da passamontagna.