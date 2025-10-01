PUBBLICITÀ
HomeCronacaRapina violenta in strada, 19enne ricoverato all'ospedale del Mare
CronacaCronaca locale

Rapina violenta in strada, 19enne ricoverato all’ospedale del Mare

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Rapina violenta in strada, 19enne ricoverato all'ospedale del Mare
Rapina violenta in strada, 19enne ricoverato all'ospedale del Mare
PUBBLICITÀ

Stanotte un 19enne di Torre Annunziata sarebbe stato rapinato e poi ferito in via Passanti Flocco a Boscoreale. In auto il giovane sarebbe stato colpito da uno sconosciuto con un corpo contundente al fianco sinistro. Il malvivente sarebbe poi fuggito con alcuni suoi oggetti personali. Trasportato in ambulanza al San Leonardo di Castellammare, il 19enne è stato operato per un polmone collassato. Ora in prognosi riservata, è stato trasferito all’Ospedale del Mare: non sarebbe in pericolo di vita.
Indagini dei carabinieri della stazione di Boscoreale e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata per chiarire dinamica e matrice dell’evento.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati