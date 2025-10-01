Rapina violenta in strada, 19enne ricoverato all’ospedale del Mare

PUBBLICITÀ

Stanotte un 19enne di Torre Annunziata sarebbe stato rapinato e poi ferito in via Passanti Flocco a Boscoreale. In auto il giovane sarebbe stato colpito da uno sconosciuto con un corpo contundente al fianco sinistro. Il malvivente sarebbe poi fuggito con alcuni suoi oggetti personali. Trasportato in ambulanza al San Leonardo di Castellammare, il 19enne è stato operato per un polmone collassato. Ora in prognosi riservata, è stato trasferito all’Ospedale del Mare: non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini dei carabinieri della stazione di Boscoreale e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata per chiarire dinamica e matrice dell’evento.