Rapinato con un coltello da cucina mentre fa jogging a Ercolano, arrestato 24enne

PUBBLICITÀ

Jogging all’alba con vista Scavi archeologici di Ercolano interrotto dal rapinatore armato di coltello da cucina: carabiniere libero dal servizio interviene e arresta 24enne. I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno arrestato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale un 24enne già noto alle forze dell’ordine.

Un carabiniere, libero dal servizio, era in Corso Resina e quando ha notato un giovane che stava rapinando un uomo. La vittima, auricolari indossati, stava facendo jogging quando è stato preso di sorpresa dal malvivente armato di un grosso coltello da cucina.

PUBBLICITÀ

Il militare è subito intervenuto e, dopo una colluttazione, alla fine il 24enne è stato bloccato e arrestato. L’uomo è stato trasferito in carcere ed è in attesa di giudizio. L’arma è stata sequestrata. Per il runner, 59enne della zona, nessuna ferita solo tanto spavento ma sta bene.