Rapinavano orologi di lusso con la tecnica dello specchietto, due arresti a Napoli

Per aver rapinato due orlogi di valore con la tecnica dello specchetto, metodo da loro già collaudato in passato e di cui esano “specialisti”, due uomini , rispettivamente di 38 e 47 anni e con precedenti penali specifici, sono stati arrestati a Napoli dai poliziotti della Sezione Antirapina della Squadra Mobile di Milano assieme ai colleghi della Squadra Mobile del capoluogo campano.

L’ordinanza è stata firmata dal gip su richiesta della Procura milanese, dopo indagini che hanno comportato anche una meticolosa analisi dei sistemi di videosorveglianza che ha permesso prima di rintracciare le moto utilizzate per le rapine. Successivamente, attraverso svariati servizi di osservazione, sono stati riconosciuti gli autori, già noti agli investigatori per vicende pregresse. In questo caso agli indagati sono contestate due rapine entrambe consumate in Viale Fulvio Testi.

La prima risale al 5 febbraio 2025 e la seconda a una settimana dopo, il 12: il bottino è stato un orologio di lusso dal valore di circa 20.000 euro, e un orologio d’epoca. Secondo la ricostruzione i due si muovevano su due scooter alla ricerca della possibile vittima; una volta individuata, iniziavano un vero e proprio pedinamento.

Quando le condizioni del traffico imponevano alla vittima il rallentamento della marcia, il conducente della prima moto urtava appositamente lo specchietto retrovisore sinistro dell’auto per indurre il guidatore ad abbassare il finestrino per riposizionarlo, in quel momento veniva aggredita dal secondo rapinatore che nel frattempo era sceso dallo scooter per poter strappare l’orologio dal polso.