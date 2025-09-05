Rapinava i ragazzi a Frattamaggiore, aveva colpito 6 volte in 3 giorni

PUBBLICITÀ

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Frattamaggiore hanno dato esecuzione mercoledì scorso a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 34enne già detenuto, sospettato di sei rapine a mano armata, cinque consumate e una tentata, commesse ad aprile a Frattamaggiore.

I primi cinque colpi sono stati commessi in una sola notte, quella del 6 aprile, ai danni di alcuni ragazzi che si trovavano a bordo di un’auto, fermi nei pressi dell’abitazione di un amico. L’indagato, dopo averli avvicinati a piedi, bloccava uno di loro mentre scendeva dalla macchina e, impugnando una pistola, intimava a lui e a tutti gli altri occupanti di consegnargli i soldi in loro possesso.

La sesta rapina veniva commessa, con lo stesso modus operandi e nello stesso quartiere, due giorni dopo ai danni di un ragazzo, che, mentre rientrava a casa in un parco residenziale, veniva avvicinato a piedi dal 34enne che gli puntava una pistola e gli intimava di consegnargli i soldi che aveva.