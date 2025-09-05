PUBBLICITÀ
HomeCronacaRapinava i ragazzi a Frattamaggiore, aveva colpito 6 volte in 3 giorni
CronacaCronaca locale

Rapinava i ragazzi a Frattamaggiore, aveva colpito 6 volte in 3 giorni

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
rapina rapinatore
Foto di repertorio
PUBBLICITÀ

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Frattamaggiore hanno dato esecuzione mercoledì scorso a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 34enne già detenuto, sospettato di sei rapine a mano armata, cinque consumate e una tentata, commesse ad aprile a Frattamaggiore.

I primi cinque colpi sono stati commessi in una sola notte, quella del 6 aprile, ai danni di alcuni ragazzi che si trovavano a bordo di un’auto, fermi nei pressi dell’abitazione di un amico. L’indagato, dopo averli avvicinati a piedi, bloccava uno di loro mentre scendeva dalla macchina e, impugnando una pistola, intimava a lui e a tutti gli altri occupanti di consegnargli i soldi in loro possesso.

PUBBLICITÀ

La sesta rapina veniva commessa, con lo stesso modus operandi e nello stesso quartiere, due giorni dopo ai danni di un ragazzo, che, mentre rientrava a casa in un parco residenziale, veniva avvicinato a piedi dal 34enne che gli puntava una pistola e gli intimava di consegnargli i soldi che aveva.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati