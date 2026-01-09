PUBBLICITÀ
Rapine sull’Asse Mediano e furti a Giugliano, la stretta del prefetto: “Maggiori controlli”

Gianluca Spina
Rapine sull'Asse Mediano e furti a Giugliano, la stretta del prefetto: "Maggiori controlli"
Asse mediano: per contrastare il fenomeno delle rapine agli automobilisti proseguiranno i servizi di controlli straordinari da parte delle forze dell’ordine. Lo ha deciso il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Del contrasto alla criminalità predatoria lungo l’asse stradale che a servizio dei Comuni a Nord di Napoli si è discusso non solo con i rappresentanti delle forze dell’ordine ma anche del senatore Luigi Nave. Focus anche sulla sicurezza nel Comune di Torre Annunziata. Il punto della situazione è stato fatto anche il procuratore della Repubblica della città oplontina, Nunzio Fragliasso, ed il senatore Orfeo Mazzella.

Nel corso del comitato si è analizzata anche la situazione nei Comuni di Casandrino ed Ottaviano. In ultimo si è discusso dell’allarme scattato a seguito di alcuni atti predatori che si sono registrati negli ultimi giorni nel Comune di Giugliano in Campania. Il prefetto ha espresso la volontà di tenere nei prossimi giorni, proprio presso la casa comunale di Giugliano, una riunione del Comitato per confrontarsi oltre con i rappresentanti locali delle forze dell’ordine ma anche con i commercianti e cittadini al fine di predisporre tutte le misure necessarie.

