Raro parto trigemellare in Campania: “Due maschietti e una femminuccia”

Due maschietti e una femminuccia: il raro evento di parto trigemellare si è verificato all’ospedale “Moscati” di Avellino ed è stato portato a compimento con grande professionalità, data la elevata complessità del caso, dall’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia diretta dal dottor Mario Ardovino. “Un evento raro e di elevata complessità clinica, che ha visto coinvolta un’equipe multidisciplinare altamente specializzata”, spiega in una nota l’azienda ospedaliera.

La madre, una 33enne di nazionalità cinese che da tempo insieme al marito risiede in provincia di Avellino, li ha dati alla luce con parto cesareo, alla 34esima settimana di gestazione.

Le gravidanze trigemine rappresentano una incidenza molto bassa, circa una su 10 mila: sono considerate sempre ad alto rischio e il successo di questo parto, sottolineano il Direttore generale Germano Perito e il dottor Ardovino, “è il frutto di un lavoro di squadra eccezionale e di una pianificazione meticolosa che ha permesso di affrontare positivamente ogni possibile imprevisto”.