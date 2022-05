Il marito le prende la tessere del reddito di cittadinanza, lei lo insegue con un coltello nel Casertano

Litiga con l’ex marito per la tessera del reddito di cittadinanza e al suo rifiuto, quando lui si allontana, lei lo insegui con un coltello. Per questo motivo una donna è finita in manette a Santa Maria Capua Vetere in piazza Resistenza. Qui si sono verificati i fatti in prossimità dell’ufficio postale, intorno alle 10:30.

La donna si è recata dall’ex marito, ovvero un ausiliario del traffico in servizio presso quella zona. Appena incontratisi è nato un diverbio tra i due. Una discussione subito sfociata in toni aggressivi. Tanto che la pattuglia di militari dell’esercito italiano dell’operazione ‘Strade sicure’ a presidio del plesso di legalità sammaritano si è avvicinata alla coppia con l’intento di sedare gli animi. A riportare la notizia è Caserta News.

L’ausiliario ha ripreso il suo lavoro, con la donna che si è allontanata. Intanto i militari stavano per riprendere la loro postazione, quando si accorgono della donna che compie uno scatto d’impeto hatirando fuori un coltello dalla borsa e minacciando l’ex marito. La pattuglia a quel punto ha disarmato e calmato la donna in attesa che sopraggiungessero i carabinieri del Nucleo Tribunale della compagnia di Santa Maria Capua Vetere. Ai carabinieri una volta condotta in caserma l’iraconda signora ha spiegato i motivi dell’astio con l’ex coniuge. Lui le avrebbe sottratto la tessera del reddito di cittadinanza e lei la rivoleva ad ogni costo. I militari hanno provato a calmarla un’ennesima volta valutando un deferimento per porto abusivo di coltello.