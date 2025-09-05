Reddito di cittadinanza in Campania, De Luca è già rottura con Fico: “Niente porcate”

PUBBLICITÀ

“Aiuto alla povera gente, sì. Ma nessuna demagogia né porcheria clientelare”. Con queste parole il presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha criticato duramente il Reddito di cittadinanza, durante una diretta sulla sua pagina Facebook. La misura, simbolo del Movimento 5 Stelle, che potrebbe rientrare nel programma elettorale del candidato alla presidenza della Regione Roberto Fico, è già stata platealmente bocciata dell’ex sindaco di Salerno.

“Truffe e anomalie inimmaginabili”

De Luca ha definito la gestione del Reddito una fonte di gravi distorsioni: «Abbiamo assistito ad anomalie e truffe inimmaginabili, come finte separazioni familiari per accedere al sussidio. Era impossibile fare accertamenti preventivi: mancava l’interconnessione tra le banche dati comunali, della motorizzazione, del ministero della giustizia». Il governatore ha poi denunciato effetti collaterali della misura sul mercato del lavoro stagionale: «Durante l’estate non si trovavano più dipendenti per ristoranti, alberghi ed edilizia».

Il modello Campania secondo De Luca

Il presidente campano ha rivendicato le politiche sociali attuate dalla sua amministrazione, definite «più importanti della propaganda». Tra queste ha ricordato: trasporto pubblico gratuito per studenti fino a 26 anni, bonus beni essenziali, e accesso gratuito allo sport per ragazzi fino a 15 anni. «Abbiamo scelto la linea della serietà e del rigore», ha sottolineato, distinguendosi ancora una volta dalla linea pentastellata.