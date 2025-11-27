Regalo sospeso al Santobono, sorpresa per i bambini ricoverati

PUBBLICITÀ

Ha preso il via da Napoli, presso l’Aorn Santobono Pausilipon, l’edizione 2025 del “Regalo sospeso”, il progetto promosso da Unicef Italia con il supporto di Clementoni, destinato a portare un dono a oltre 2.500 bambini ricoverati in ospedale, accolti in case-famiglia in tutta Italia e a molti minori vulnerabili nel mondo.

A inaugurare l’iniziativa è stato il calciatore Edoardo Bove, testimonial Unicef per la consegna dei cofanetti. Insieme a lui erano presenti il Portavoce di Unicef Italia Andrea Iacomini, la Presidente regionale Emilia Narciso, il Presidente del Comitato di Napoli Tommaso Montini, Tamara Lapucci di Clementoni, oltre allo street artist Merioone. Tutti insieme hanno distribuito i primi “regali sospesi” ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico.

«Oggi diamo il via al “Regalo Sospeso” iniziativa cui teniamo particolarmente per l’alto valore simbolico e che ormai da 5 anni realizziamo grazie al sostegno di Clementoni. Ogni “Regalo Sospeso” consegnato non rende solo felice il bambino o la bambina che lo riceve, ma anche coloro che vivono in contesti di emergenza e che potranno beneficiare degli aiuti dell’Unicef» ha affermato Nicola Graziano, Presidente dell’Unicef Italia, aggiungendo: «Ringrazio l’Aorn Santobono Pausilipon per ospitarci anche quest’anno e aver dato la possibilità di regalare a tanti bambini ospiti della struttura un sorriso».

A sottolineare il ruolo di Clementoni nell’iniziativa è stato Pierpaolo Clementoni: «La prima tappa del “Regalo Sospeso” rappresenta sempre un momento speciale, perché segna l’inizio di un percorso che porterà un sorriso a tanti bambini e bambine in Italia. Per noi di Clementoni è motivo di grande orgoglio contribuire a questa iniziativa insieme ad Unicef: attraverso i nostri cofanetti desideriamo ricordare che il gioco può essere un veicolo importante per parlare di benessere, inclusione e solidarietà».

Il direttore generale dell’Aorn Santobono Pausilipon, Rodolfo Conenna, ha commentato l’iniziativa con parole di grande apprezzamento: «Torna nel nostro ospedale il regalo sospeso di Unicef, non soltanto un dono materiale, ma un importante messaggio di attenzione ai diritti dei bambini che, ogni giorno, curiamo e accompagniamo all’Aorn Santobono Pausilipon. Grazie a Unicef, a Clementoni, all’artista Merioone e al calciatore Edoardo Bove che hanno scelto di unire solidarietà, educazione e creatività in questo importante progetto che favorisce il dialogo, la curiosità e aiuta a comprendere il tema fondamentale dei diritti dell’infanzia».

I cofanetti distribuiti – ideati da Clementoni e illustrati da Merioone – sono dedicati alla tutela dei diritti dell’infanzia e contengono un libretto con giochi e attività, carte Memo sul tema, adesivi e una versione semplificata della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Nelle prossime settimane l’iniziativa farà tappa anche negli ospedali di Ancona, Milano e Roma, dove verranno effettuate ulteriori consegne.

La campagna può essere sostenuta con una donazione minima di 10 euro presso i Comitati Unicef o online all’indirizzo indicato dall’organizzazione. Le risorse raccolte contribuiranno ai programmi Unicef a sostegno di bambini e bambine che vivono in condizioni di difficoltà nel mondo.