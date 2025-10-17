Regionali, boom di liste per Fico: quanti uscenti in Pd, lista De Luca e Avanti

PUBBLICITÀ

Sarà Luca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, il capolista del Movimento Cinque Stelle alle prossime elezioni regionali in Campania. Trapanese, uomo di fiducia di Roberto Fico nella giunta comunale di Gaetano Manfredi, guiderà la lista grillina, che comprende anche Salvatore Flocco, consigliere della Città Metropolitana di Napoli, l’ex parlamentare Luigi Gallo, Gennaro Saiello, consigliere regionale uscente, e Massimiliano Porcelli, consigliere comunale di Qualiano, insieme a Teresa De Giulio, insegnante stabiese, e Antonio Yoseph Pennacchio, giuglianese ma consigliere comunale a Villaricca.

Valeria Ciarambino, per anni esponente di riferimento dei pentastellati, correrà nelle fila socialiste. Con lei ci saranno anche gli uscenti Giuseppe Sommese, Fulvio Frezza, Giovanni Mensorio e Luigi Cirillo. Nella lista Avanti – Partito Socialista figura anche Mariarca Landolfo: tutti politici vicinissimi al governatore uscente Vincenzo De Luca, che sta definendo la civica A Testa Alta. Qui troveranno posto gli uscenti Lucia Fortini, Carmine Mocerino, Vittoria Lettieri, Giovanni Porcelli, Diego Venanzoni e Paola Raia, oltre a Rossella Casillo, figlia di Tommaso Casillo, attualmente al vertice di Soresa e primo non eletto alle precedenti regionali con Campania Libera.

In “Casa Riformista per la Campania” spicca il nome di Armando Cesaro, figlio di Luigi Cesaro, oggi politico di spicco di Italia Viva dopo gli anni in Forza Italia. In lista ci sono anche la consigliera uscente Maria Grazia Di Scala, l’ex sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto, la professoressa federiciana Teresa Rea, Marianna Mascolo, coordinatrice provinciale di Italia Viva a Napoli, Rosaria Fornaro, presidente del Consiglio comunale di Sant’Anastasia, Manuel Ruggiero, dirigente medico e presidente dell’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, e l’ingegnere gestionale Anna Chiara Rossi. Possibile anche la candidatura di Annamaria Maisto, consigliera comunale a Napoli e compagna di Gabriele Mundo, primo non eletto di Italia Viva alle regionali del 2020.

Nella lista Fico Presidente trovano spazio volti del mondo del sociale e dell’impegno civile, come Giovanni Russo e Davide D’Errico, da anni attivi sul fronte anti-camorra. Con loro anche Rossella Solombrino, segretario nazionale del Met – Movimento Equità Territoriale. A completare la squadra una pattuglia di politici esperti: Alfonso Longobardi, ex deluchiano, Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della commissione Mobilità, e Carlo Migliaccio, anch’egli consigliere comunale.

Il Partito Democratico schiera candidati di spicco come Massimiliano Manfredi, consigliere uscente e fratello del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Loredana Raia, Bruna Fiola, figlia di Ciro Fiola della Camera di Commercio di Napoli, Giorgio Zinno, già sindaco di San Giorgio a Cremano, insieme ad Antonio Marciano, Antonella Ciaramella, la capolista Francesca Amirante, Enza Amato, presidente del Consiglio comunale di Napoli, e Salvatore Madonna, consigliere comunale di Napoli.

Alleanza Verdi e Sinistra punta sul consigliere comunale Rosario Andreozzi, Carlo Ceparano, sostenuto dal deputato Francesco Emilio Borrelli, e Sergio D’Angelo, già assessore alle Politiche Sociali a Napoli.

In Noi di Centro spiccano l’ex sindaco di Cardito Giuseppe Barra e Francesco Silvestre, già presidente del Forum Regionale della Gioventù.