Regionali, i candidati dell’area nord di Napoli rompono gli indugi: scelte liste e coalizioni

Tempo di scelte e di ufficializzazioni di candidature per gli aspiranti consiglieri regionali dell’area nord di Napoli. Da tempo ha rotto gli indugi l’ex sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, al cui fianco è apparso su numerosi manifesti 6×3 il simbolo di Forza Italia, assente nella versione precedente.

Una mera scelta comunicativa, visto che dubbi sulla scelta azzurra di Pelliccia non vi erano mai stati. I dubbi li ha invece sciolti Nino Simeone, che cinque anni fa, con la lista De Luca Presidente, aveva sfiorato l’elezione. Il consigliere comunale di Napoli, ma originario di Melito, sarà in campo con la civica Fico Presidente.

Gli altri tre candidati melitesi si schierano invece con Cirielli: l’uscente Cosimo Amente (che non ha ancora ufficializzato la ricandidatura) dovrebbe correre con Fratelli d’Italia, l’ex parlamentare Michela Rostan con la Lega e il già assessore comunale Giuseppe Chiantese si presenta con Noi Moderati.

Il centrodestra fa la voce grossa anche a Giugliano, con il capogruppo consiliare Francesco Mallardo tra i nomi caldi per la lista Cirielli Presidente e il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Emanuele Bifaro, in campo per il suo partito.

Con Bifaro anche Ira Fele, moglie di Michele Schiano, deputato ed ex sindaco di Qualiano, da cui potrebbe tentare la strada del consiglio regionale Massimiliano Porcelli per il Movimento 5 Stelle. Un altro Porcelli, Giovanni, ha invece sciolto le riserve: il consigliere regionale ed ex primo cittadino di Mugnano sarà tra i protagonisti della civica A Testa Alta con De Luca.

Più equilibrio a Sant’Antimo, con Giuseppe Guarino e Ivana Tarantino in campo con Forza Italia, che da tempo non è più, invece, la casa di Armando Cesaro: l’ex consigliere regionale ha infatti scelto Qualla Riformista per la Campania, a sostegno di Roberto Fico.

Il partito che sta maggiormente pescando nell’area nord pare essere Fratelli d’Italia, con Massimo Ianniciello (Casandrino) che cerca il rientro nel parlamentino del Centro Direzionale e Lorenza Razzano (Frattamaggiore) e Adamo Guarino (Caivano) che sognano una prima volta in consiglio regionale.