In Consiglio dei Ministri arriva il provvedimento ponte per l’assegno unico. Iniziativa proposta del ministro Elena Bonetti che farà partire a luglio la misura per le famiglie che oggi non hanno accesso a sostegni, dagli autonomi e i disoccupati, per poi estendere l’assegno a tutti nel 2022.

Da un minimo di 30 euro a un massimo di 217 euro al mese per ciascun figlio. E’ la misura ponte per l’assegno unico, valida da luglio a dicembre 2021 per chi non goda già di assegni familiari. A quanto si legge in una bozza riportata dall’Ansa, ne avranno diritto i nuclei fino a 50mila euro di Isee.

I REQUISITI PER L’ASSEGNO UNICO

Le famiglie con Isee fino a 7000 euro avranno 217,8 euro a figlio se hanno almeno 3 figli. 50 euro in più sono previsti per ciascun figlio disabile. Potrà accedervi chi paghi le tasse in Italia e sia qui residente da almeno 2 anni: sono ammessi cittadini italiani e Ue e titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca almeno semestrale.

Primo stop all’assegno unico per le famiglie, pagamenti rimandati di 7 mesi

Dal 1° luglio partiranno le richieste per l’assegno unico e universale ma i pagamenti arriveranno dal 2022. “L’assegno unico universale completo partirà a regime da gennaio 2022, ma il percorso comincerà dal primo luglio. Non vogliamo che accada che le famiglie italiane abbiano dei disagi”, annuncio dato dalla ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

L’assegno unico diventa lo strumento per il sostegno della natalità e delle famiglie. Con 227 sì, nessun no e 4 astenuti il Senato ha dato l’ultimo via libera praticamente unanime al ddl delega, licenziato quasi un anno fa dalla Camera, che diventa legge. L’importo, quindi, sarà modulato in base all’Isee e diviso in parti uguali tra i genitori. È prevista una maggiorazione a partire dal secondo figlio. Cos’ come un aumento tra il 30% e il 50% in caso di figli disabili.