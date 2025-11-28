Retroscena Insigne, Manna: “Abbiamo valutato l’ipotesi di riportarlo a Napoli”

PUBBLICITÀ

Lorenzo Insigne è stato vicinissimo al ritorno al Napoli. Nelle scorse ore, Giovanni Manna ai microfoni di Sky ha parlato della questione infortuni in casa azzurra, soffermandosi sul calciomercato e spendendo delle parole sull’ex Capitano del Napoli ormai svincolato.

Manna: “Abbiamo valutato l’ipotesi Insigne”

“Abbiamo parlato con Lorenzo e lo abbiamo valutato. In questo momento però abbiamo delle altre priorità dovute alle problematiche correnti”. Queste le parole del giovane Ds azzurro, che ha poi aggiunto: “Insigne lo potremmo anche mettere in lista perchè è formato in casa. Lui è un calciatore importante, è un giocatore forte, ma in questo momento in mezzo al campo siamo contati e, se faremo qualcosa, lo faremo lì”.

Lorenzo a caccia di squadra: la Lazio sembra vicinissima all’accordo

Secondo quanto riportato da più fonti, Insigne sembrerebbe vicinissimo all’accordo con la Lazio. Il club di Lotito, ha bisogno di rinforzi per gennaio, a seguito del blocco del mercato imposto dai parametri Uefa. Insigne e Sarri sarebbero un binomio perfetto, con i due che hanno avuto modo di lavorare assieme durante i tre anni del tecnico biancoceleste alla guida dei partenopei. Lorenzo, dal canto suo è svincolato dallo scorso 1 luglio, data in cui ha risolto con un anno d’anticipo il suo contratto col Toronto, chiudendo la parentesi canadese con un bottino di 19 gol, 18 assist in un totale di 76 presenze.

L’addio di Insigne al Napoli: svelati nuovi retroscena

“Non c’erano problemi con i tifosi o la squadra. Il presidente ha fatto la sua scelta ed io la mia, i matrimoni si fanno in due. Non ho mai chiesto al Napoli i soldi che poi ho preso al Toronto”. Insigne nel corso della trasmissione Viva el Futbol, andata in onda nei giorni scorsi, è tornato a parlare del suo addio polemico alla casacca partenopea. L’ex Capitano del Napoli sull’attuale stagione degli azzurri ha poi ribadito: “I tifosi non debbono preoccuparsi, ho avuto Conte in nazionale ed è una garanzia. Con lui non si molla niente, gli azzurri sono a -2 dal primo posto e stanno a mio avviso facendo benissimo, non ci vedo problemi. Napoli da fastidio, se non la proteggiamo noi napoletani, chi lo fa?”.