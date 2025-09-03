Lorenzo Insigne resta senza squadra, l’ex Napoli però può tornare presto in serie A

PUBBLICITÀ

Con la chiusura del mercato sono molti i calciatori che sono rimasti svincolati o fuori dal progetto dei loro club. Tra tutti quello che fa più gola in Italia è Lorenzo Insigne. Negli ultimi mesi è stato cercato da più squadre ma senza successo e potrebbe dunque rimandare il suo ritorno a gennaio.

L’avventura in Canada e il ritorno in Italia

L’avventura in Canada non è andata come sperava, tanti milioni incassati ma pochi, pochissimi gol segnati, 19 in 76 presenze, e solo piccoli sprazzi di quel Insigne visto in maglia azzurra. A giugno è poi arrivata la rescissione consensuale del contratto, un anno prima della scadenza facendo sognare tutti per un possibile ritorno. Le chiamate sono state tante, molti club dalla Fiorentina alla Lazio hanno provato a prenderlo ma senza riuscirci. Ad aver fatto però passi in avanti è stato il Parma che nelle ultime ore ha alzato il pressing sull’ala partenopea.

Il ritorno da Sarri oppure una nuova vita a Parma?

Le due soluzioni più concrete ad oggi sono la Lazio e il Parma. Nel primo caso Lorenzo riabbraccerebbe il suo mentore Maurizio Sarri con cui ha avuto la maturazione definitiva diventato un calciatore più completo e attivo in mezzo al campo. L’approdo però in biancoceleste è stato bloccato dalla chiusura del mercato e da un tetto ingaggi molto basso imposto dalla società romana. Allora il suo possibile ritorno è stato rimandato almeno di qualche mese affinché si possa risolvere la situazione e riportarlo dal suo più grande estimatore. Nel frattempo, la società del Parma finanziata dal ricco Krause, vorrebbe provare il colpaccio post chiusura del mercato. Nelle prime giornate infatti si è vista la mancanza di idee sulle fasce da parte degli 11 di Cuesta, e Insigne potrebbe risolvere molti grattacapi.

Sirene arabe e turche

Tra le possibilità ovviamente ci sono anche l’arrivo di Lorenzo il magnifico in terra araba oppure turca anche se il calciatore ha rifiutato ogni tipo di proposta sin ad ora. I due campionati infatti sono visti come poco allenanti e in vista del mondiale del 2026, Insigne vuole giocarsi la sua ultima possibilità anche con la maglia della nazionale che lo ha visto per l’ultima volta vincente durante la storica campagna di Euro 2020.