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Riaprono la piazza di spaccio, due nuovi arresti nella ’99’ di Soccavo

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Riaprono la piazza di spaccio nella '99' di Soccavo, 2 arresti nel blitz
Riaprono la piazza di spaccio nella '99' di Soccavo, 2 arresti nel blitz
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Appena qualche mese fa, una piazza di spaccio era stata smantellata e sequestrata. Qualcuno, però, ha riattivato la bottega e inaugurato un nuovo market della droga nella 99 di Soccavo.  I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli, grazie al monitoraggio costante dell’area, hanno rilevato un tentativo di ripresa e colpito. Questa volta, in manette, ci sono finiti Emanuele Russo e Alessandro Pagano, di 29 e 62 anni.

Russo era seduto, davanti a lui un tavolo con un bilancino e diverse dosi pronte per essere pesate. Pagano, alle sue spalle, osservava il monitor collegato alle telecamere installate per evitare controlli. Tra le mani appunti “contabili”. Sequestrati 9 grammi di cocaina, 2 di crack, una stecca di hashish, 34 grammi di marijuana, un bilancino e 449 euro in contante ritenuto provento illecito. Arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio, sono stati entrambi portati in carcere.

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