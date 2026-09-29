Effetto domino sui carburanti, dopo “Eni” e “Ip” anche “Q8” mette il tetto ai prezzi

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“Q8 Italia, accogliendo l’invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori”. Lo si legge in una nota della società secondo cui “il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal primo ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti”.

“Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell’Azienda. La Q8 Italia supporterà opportunamente i gestori ed i partner per garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera”.

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Intanto i prezzi medi dei carburanti sono già in ribasso questa mattina, 29 settembre, dopo la decisione di Eni e Ip di mettere un limite al prezzo del self: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,126 euro al litro per la benzina (2,152 il prezzo di ieri) e 2,335 euro al litro per il gasolio (2,369 ieri). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,180 euro al litro per la benzina (2,214 ieri) e 2,383 euro al litro per il gasolio (era 2,420 ieri).

Meloni ringrazia Kuwait e Q8

“Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l’appello del Governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Dopo la scelta di Eni e Socar, oggi da Q8 arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una dichiarazione.