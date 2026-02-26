Riciclavano i soldi della camorra e della ‘ndrangheta, arrestati in 7

PUBBLICITÀ

Le autorità hanno avviato indagini su movimenti finanziari sospetti, che hanno portato alla luce alla sofisticata operazione di riciclaggio di soldi che coinvolgeva esponenti della camorra e della ‘Ndrangheta. Il gruppo dietro al servizio si avvaleva di società fittizie, false fatture e investimenti di lusso per riciclare milioni di euro di profitti derivanti dal traffico di cocaina.

Si sospetta che il riciclaggio di denaro sia direttamente collegato a un’operazione di traffico di cocaina su larga scala che trasportava droga dal Sud America all’Europa. La rete criminale avrebbe trasportato grandi quantità di cocaina attraverso i principali porti europei. Un sequestro da parte della dogana belga alla fine del 2025 ha permesso alle autorità di collegare il traffico di cocaina all’HVT.

Dal 2024 in poi, la cooperazione giudiziaria internazionale è stata facilitata da una squadra investigativa comune presso Eurojust. La JIT ha consentito alle autorità francesi, italiane e svizzere di scambiarsi informazioni e prove in tempo reale, preparando il caso per intraprendere azioni legali contro il gruppo criminale. L’Agenzia ha inoltre garantito la preparazione di diversi ordini di indagine europei per l’esecuzione il giorno dell’azione.

Sette arresti e maxi sequestro

Europol sostiene questa indagine dal 2023, fornendo analisi avanzate in ambito penale e finanziario, comunicazioni sicure in tempo reale e dispiegamenti sul campo in Francia e Italia a supporto degli investigatori nazionali.

L’indagine internazionale è culminata in una giornata di indagini il 23 febbraio, che si è svolta in Francia, Italia, Belgio e Svizzera. Durante la giornata, sono stati arrestati sette sospettati, quattro in Francia e tre in Italia. In Francia sono stati sequestrati diversi veicoli di lusso, immobili per un valore di oltre 5 milioni di euro, 600mila euro in criptovalute e 26mila euro in contanti.

Le azioni sono state eseguite dalle seguenti autorità

Francia : JIRS Marsiglia (Giurisdizione specializzata interregionale); Gendarmerie Nationale – SR Marsiglia, GIGN, Unità cinofila di Hyères, Unità di Cannes e Hyères e Unità informatica nazionale

Italia : Procura della Repubblica di Napoli; Carabinieri – Nucleo Investigativo Torre Annunziata.

Svizzera : Ministero pubblico della Confederazione (MPC), Ufficio federale di polizia (fedpol), Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere (UFCS)