Vanella Grassi, sorpresa al Riesame: scarcerato il braccio destro del ras Grimaldi

Un vero e proprio terremoto giudiziario che va a modificare radicalmente gli equilibri criminali della mala dell’area nord. Il tribunale del Riesame di Napoli (XII sezione) ha concesso il beneficio degli arresti domiciliari a Raffaele Paone detto ‘Rafaniello’: si tratta di un ras di assoluto spessore criminale nonchè braccio destro di Vincenzo Grimaldi ‘Bombolone’ a capo della fazione di San Pietro a Patierno della Vanella Grassi. Una personalità di assoluto spessore criminale nonchè l’uomo indicato dalle informative delle forze dell’ordine e dalle ultime ordinanze come il factotum del clan. A spuntarla invece dinnanzi al tribunale della libertà le argomentazioni dei suoi legali, gli abili avvocati Domenico Dello Iacono e Rocco Maria Spina, che hanno convinto il Riesame ad optare per il beneficio della detenzione domiciliare per il loro assistito.

Il profilo di Raffaele Paone, il ‘factotum’ della Vanella Grassi di San Pietro

Un beneficio che arriva nonostante la recente, pesante condanna ai danni di Paone. ‘Rafaniello’ infatti nel luglio dello scorso anno rimediò una condanna a 12 anni e quattro mesi. A ‘raccontare’ la sua caratura e il suo ruolo apicale nel clan anche gli episodi contestatigli presenti nell’ordinanza di custodia cautelare che tre anni fa inferse un duro colpo al clan divenuto nel tempo ‘un mostro a tre teste’ (leggi qui l’articolo). Paone, secondo la ricostruzione dei magistrati, era ‘parte attiva’ nel settore delle estorsioni con tre episodi in particolare contestati al ras: una richiesta ad una tabaccheria di San Pietro a Patierno con le minacce ai titolari di consegnargli 500 euro per ‘evitare’ la chiusura della propria attività, il racket imposto ad una ditta di costruzioni e infine quella presso una rivendita di bibite al dettaglio.

Le ‘tre anime’ della Vanella Grassi

Un gruppo, tre anime. E’ questa la ‘fotografia’ della Vanella Grassi come è andata delineandosi negli ultimi anni. Un’idra a tre teste analizzata due anni fa da Internapoli che aveva anticipato quale fosse il ‘nuovo volto’ del clan che da braccio militare del clan Di Lauro è divenuto prima ‘costola’ degli Scissionisti prima di fare il ‘grande salto’ e divenire gruppo autonomo. Nell’articolo del 2018 veniva chiarita questa divisione della Vanella in tre ‘anime’, espressione dei tre maggiori quartieri dell’area nord, Secondigliano, Scampia e San Pietro a Patierno.

Tre gruppi ‘espressione’ di tre quartieri

Il primo gruppo della Vanella Grassi è quello dei Grimaldi, operativi sull’area di San Pietro a Patierno e del rione Berlingieri. Si tratta degli eredi di Carmine Grimaldi ‘Bombolone’ , gruppo capeggiato dal figlio di quest’ultimo, il 32enne Vincenzo. Il secondo gruppo è quello degli Angrisano, insediati nella zona di Scampia e del Lotto G e Lotto P. Si tratta del gruppo capeggiato dal baby ras Alessio. Ad esso si riconnettono alcuni soggetti ancora attivi nell’area di Secondigliano e costituenti un terzo blocco e facente riferimento proprio a Salvatore Petriccione, il fondatore del gruppo e Vincenzo Spera ‘o nir. Si è potuto accertare che, nel corso del tempo, i rapporti tra questi gruppi eterogenei hanno vissuto momenti di fibrillazione, Il principale – se non unico – interesse che li tiene uniti è infatti costituito dall’acquisto di ingenti quantitativi di stupefacente e la loro distribuzione attraverso il duplice sistema della vendita all’ingrosso (nei cosiddetti ‘passaggi di mano’) e la cessione al dettaglio della droga attraverso il sistema delle piazze di spaccio.