Rifiuti e irregolarità ambientali, sequestrata azienda a Villa Literno: denunciato il titolare

Nel corso del pomeriggio di ieri 15 ottobre, a Villa Literno, i militari della locale Stazione Carabinieri, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello sversamento e del deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, hanno deferito in stato di libertà un 37enne del posto, amministratore unico di una società specializzata nella realizzazione di infissi.

Il controllo, eseguito congiuntamente a personale dell’ARPAC Campania, ha evidenziato la totale assenza della documentazione prevista per la corretta gestione dei rifiuti e la presenza sul posto di materiali di scarto, sia pericolosi che non pericolosi, derivanti dalla lavorazione di ferro e acciaio, non opportunamente separati per tipologia.

Nel corso dell’ispezione è stata inoltre riscontrata l’assenza di cappe di aspirazione dei fumi nelle aree destinate alle operazioni di saldatura, nonché la mancanza della necessaria autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

L’intera area aziendale è stata sottoposta a sequestro penale.

