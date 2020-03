Rinviate le scadenze delle tasse, De Magistris chiede di evitare le file alla posta

Considerati i frequenti assembramenti presso gli uffici di Poste Italiane anche n egli ultimi giorni, il Sindaco Luigi de Magistris invita i cittadini a recarsi presso quest i uffici solo ed esclusivamente per operazioni indifferibili ed urgenti.

Ciò tanto più perché m olti pagamenti di utenze in scadenza, infatti, sono stati rinviati con disposizioni legislative, atti della Regione Campania e di delibere del Comune di Napoli: canone occupazione suolo, Tari, fitti di cespiti di proprietà comunale, quota contributiva ai nidi dell’infanzia, refezione scolastica , luci votive ed altro ancora.

Questi rinvii aiutano a non affollare le poste in condizioni che spesso sono a rischio.

Allo scopo di aiutare i cittadini, sul sito web del Comune è possibile consultare l’elenco in ordine alfabetico e costantemente aggiornato dei rinvii collegandosi a questo link: sito web del Comune è possibile consultare l’elencocostantemente aggiornato dei rinviia questo link: www.comune.napoli.it/ agevolazioni