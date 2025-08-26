Rischio botulino, sequestrati 674 kg di conserve e succhi

PUBBLICITÀ

Centinaia di vasetti di vetro già utilizzati e in alcuni casi erano pronti ad essere riempiti ancora. Numerosi contenitori di confetture autoprodotte, privi di etichette e non conformi. Oltre 1.500 vasetti e bottiglie di confetture e succhi di frutta, in larga parte privi di etichettatura, che risalivano agli anni 2010, 2012 e 2018. Questo hanno scoperto i Nas di Bologna, in una azienda agricola della provincia, attiva nella produzione e nella vendita di confetture e succhi di frutta.

L’ispezione è avvenuta durante una serie di recenti controlli nell’ambito della campagna di prevenzione e sicurezza alimentare ‘Estate Tranquilla 2025’, disposta dal Comando carabinieri per la Tutela della Salute di Roma e intensificata a seguito degli ultimi casi di botulismo.

Cosa hanno trovato i Nas nelle passate pomodoro

Le verifiche nell’azienda bolognese, inoltre, hanno consentito di riscontrare la totale inadeguatezza delle procedure di pastorizzazione adottate, tali da non garantire la sicurezza delle conserve e da esporre i consumatori al rischio di sviluppo della tossina botulinica.

Gli ambienti di lavorazione e stoccaggio sono stati trovati dai carabinieri in condizioni igieniche precarie, caratterizzate da presenza di sporcizia, polvere, ragnatele e guano. All’esterno della struttura, poi, i militari hanno inoltre accertato la preparazione di passata di pomodoro in un paiolo di rame arrugginito, alimentato con legname di pallet dismesso.

Sospesa l’attività e maxi multa

Al termine del controllo, i carabinieri hanno sottoposto a sequestro amministrativo 674 chili di confetture e succhi di frutta, per un valore stimato di oltre 15mila euro. Dell’esito dell’ispezione è stata informata l’Ausl che ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di produzione, stoccaggio e commercio di conserve alimentari, quantificata in circa 150mila euro. Per le violazioni accertate, sono state comminate sanzioni amministrative per totale di 4.500 euro.