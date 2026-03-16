Rissa a Pomigliano, 19enne in ospedale con la testa rotta: ferita anche una ragazza

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Notte di violenza a Pomigliano d’Arco, dove una rissa scoppiata all’interno di un locale ha provocato due feriti e l’intervento dei carabinieri.

Il bilancio più grave riguarda un ragazzo di 19 anni di Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro.

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I medici lo hanno ricoverato con prognosi riservata. Le sue condizioni sono serie, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Ferita anche una 18enne

Nel corso della stessa notte è rimasta ferita anche una ragazza di 18 anni di San Gennaro Vesuviano, che sarebbe stata colpita con un coltello durante la rissa.

Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e dovrebbe cavarsela senza gravi conseguenze.

Indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castello di Cisterna, arrivati in via dell’Aeronautica, dove la violenza era ormai già esplosa.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica della rissa e individuare i responsabili. Non è ancora chiaro chi abbia scatenato il confronto violento all’interno del locale.

Nel frattempo sul posto stanno lavorando anche gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche, impegnati a raccogliere elementi utili per chiarire quanto accaduto.