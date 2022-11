Rissa nella notte di Halloween, scatta il blitz nella movida ad Aversa. Il Comandante della Polizia Locale di Colonnello Antonio Piricelli di concerto con il Sindaco Alfonso Golia e l’Assessore alla Polizia Locale Giovanni Innocenti per la festa di Halloween ha intensificato i controlli predisponendo un apposito servizio per garantire più sicurezza in alcune zone della città, dove il concentramento di giovani è più forte.

Durante la serata è stato richiesto un intervento urgente nella zona centrale di Via Seggio per una lite tra ragazzi e relativo pestaggio. Immediato e provvidenziale l’intervento degli Agenti della Polizia Locale che in pochi minuti hanno raggiunto la zona. I giovani alla vista degli Agenti si sono dato alla fuga facendo perdere le loro tracce.

I CONTROLLI A CASORIA

Controlli dei Carabinieri in città nella serata di Halloween. Decine di pattuglie sono state disposte sul territorio per far fronte al gran numero di persone in strada, mascherate e non.

149 le persone identificate, 70 i veicoli passati al setaccio.

Denunciato per violazione della sorveglianza speciale un 20enne di Arzano ritenuto vicino al clan Amato Pagano. Durante un controllo alla circolazione è stato trovato insieme ad altri pregiudicati, in violazione delle prescrizioni imposte dal Tribunale.

Dovrà rispondere di contrabbando di tle un uomo del 65. Aveva allestito in strada una bancarella sulla quale erano in bella mostra (e in vendita) decine di pacchetti di “bionde” senza i sigilli dei monopoli di Stato. 78 quelli rinvenuti e sequestrati.

2 le ordinanze di aggravamento eseguite. In carcere è finito Emanuele Rocco Raucci, 42enne, e ai domiciliari un uomo classe 74. Il primo avrebbe più volte violato gli arresti domiciliari, il secondo non avrebbe rispettato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, vittima di violenza.

Numerose le sanzioni al codice della strada e quelle contestate agli assuntori di droga.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.