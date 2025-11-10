PUBBLICITÀ
Rissa in campo tra ragazzini, sospesa la partita di calcio a Ischia

Redazione Internapoli
Ieri mattina i carabinieri della compagnia di Ischia sono intervenuti nello stadio comunale San Leonardo a Forio d’Ischia. Durante l’incontro di calcio tra le squadre dilettantistiche under 16 “A.S.D. BARANO CALCIO ACADEMY U16″ e l’ “A.S.D. EMANUELE TROISE U16” scoppiava una rissa tra i giovani giocatori. La rissa, che ha visto protagonisti circa 10 ragazzi, è stata segnalata al 112 da alcuni genitori presenti sugli stessi spalti. Il direttore di gara ha interrotto la partita decretandone la fine con il punteggio di 0 a 0.

