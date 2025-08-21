PUBBLICITÀ
Rissa in spiaggia in Calabria, Filippo Verterame non ce l'ha fatta: muore a 22 anni

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
È morto nell’ospedale di Catanzaro, dov’era ricoverato, Filippo Verterame, il giovane di 22 anni ferito con una coltellata alla gola al culmine di una rissa avvenuta martedì scorso in località Le Cannella di Isola Capo Rizzuto.

La famiglia del giovane, dopo che ne era stata dichiarata la morte cerebrale, ha deciso di donare i suoi organi. Ieri erano state arrestate cinque persone con l’accusa di rissa aggravata. Secondo le indagini dei carabinieri la rissa sarebbe scoppiata tra i componenti di due famiglie del posto e provocata dalla manovra pericolosa di un veicolo, condotto da una delle persone coinvolte.

