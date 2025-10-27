PUBBLICITÀ
Rissa prima di Lecce-Napoli, daspo di 10 anni al tifoso azzurro

Daspo di 10 anni nei confronti di un tifoso napoletano 43enne, già noto alle forze dell’ordine per episodi di violenza in ambito sportivo. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Lecce e convalidato dall’Autorità giudiziaria, che ha inoltre stabilito per l’uomo un obbligo di firma per tre anni.

Il provvedimento nasce dai fatti accaduti lo scorso 3 maggio allo stadio di Lecce, in occasione dell’incontro di Serie A Lecce–Napoli. Durante l’afflusso dei tifosi ospiti, molti tentarono di eludere i controlli d’ingresso. Tra questi, anche il 43enne, privo di biglietto, che una volta all’interno del settore ospiti ha partecipato attivamente a una rissa tra gruppi contrapposti della stessa tifoseria, utilizzando anche cinghie per colpire altri sostenitori.

Tifoso napoletano beccato dalle telecamere

L’intera scena è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza, consentendo agli agenti della Digos di Lecce di identificarlo, nonostante il volto fosse travisato da una bandana. L’uomo è stato denunciato a piede libero per rissa e travisamento durante manifestazioni sportive.

A seguito di una complessa attività istruttoria della Divisione Anticrimine, il questore ha disposto le misure preventive ritenendo che la condotta del tifoso avesse creato “un concreto pericolo e turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

C’è anche l’obbligo di firma

Il Daspo prevede il divieto di accedere a qualsiasi incontro calcistico sul territorio nazionale, incluse le aree circostanti gli stadi, i parcheggi e le vie interessate dal transito delle tifoserie, per un periodo di 10 anni. A tale misura si aggiunge l’obbligo di presentarsi al commissariato di Polizia competente per residenza in occasione delle partite del Napoli, prima, durante e dopo lo svolgimento degli incontri.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione della Polizia di Stato volte a contrastare ogni forma di violenza negli stadi e garantire la sicurezza delle manifestazioni sportive.

