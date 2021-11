Furiosa rissa a Napoli, uomini e donne finiscono tra la botte

Francesco Emilio Borrelli ha segnalato una rissa avvenuta nel quartiere di Napoli. Il consigliere regionale ha pubblicato il video con la didascalia: “Consigliere le segnalo il video di questa rissa. Oramai la violenza e l’uso delle mani sono dilaganti”. Dalle immagini è possibile distinguere uomini, donne e addetti al parcheggio che sono finiti nella violenta lite. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Borrelli (@francescoemilioborrelli)

RISSA A NAPOLI, L’INTERVENTO DELLA POLIZIA

Invece ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Novara sono stati avvicinati da alcune persone che hanno segnalato una lite all’ingresso di un hotel.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo che, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenze inveendo contro di loro fino a quando, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di un punteruolo della lunghezza di 21cm, un coltello con la lama lunga 9 cm e quattro forbicine; inoltre, hanno accertato che aveva aggredito la titolare dell’albergo nel tentativo di introdursi nella struttura.

Soumhoror Aboubobcar, 37enne della Liberia, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.