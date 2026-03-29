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Rissa nel noto locale a Castellammare, giovani si affrontano a colpi di sedie e bottiglie

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Rissa nel noto locale a Castellammare, giovani si affrontano a colpi di sedie e bottiglie
Rissa nel noto locale a Castellammare, giovani si affrontano a colpi di sedie e bottiglie
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Bottiglie come armi, urla, insulti e clienti in fuga. Notte di paura a Castellammare di Stabia per una rissa scoppiata in un noto locale del centro, in una delle serate preferite dai giovani della movida.

Alcuni feriti portati in pronto soccorso per le conseguenze delle botte scatenatesi tra due gruppi di giovanissimi poco dopo l’una.

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Secondo una prima ricostruzione della polizia, sarebbero stati il figlio di un boss del quartiere del Cicerone e un gruppo di giovani provenienti dal quartiere Savorito, una piazza di spaccio tra le più importanti del Napoletano.

Le cause che hanno scatenato la rissa non sono ancora chiare. Gli investigatori non escludono né un diverbio per futili motivi né tensioni pregresse tra i gruppi coinvolti. Nel frattempo la polizia oggi sta acquisendo le immagini dalle telecamere di videosorveglianza dei negozi vicini e del locale coinvolto per arrivare velocemente all’identificazione dei colpevoli e impedire che ci siano reazioni o vendetta innescando una sequenza di episodi di violenza.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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