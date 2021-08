Botte da orbi, sul lungomare di Amantea in Calabria. L’episodio è avvenuto lo scorso fine settimana. La notizia di cronaca è stata registrata nel fine settimana appena trascorso, ma è trapelata solo in queste ore, a seguito dei riscontri in corso da parte delle forze dell’ordine per identificare i protagonisti della vicenda. In particolare, intorno alle ore 4 di sabato, un gruppo di cosentini sono arrivati alle mani con un gruppo di napoletani. La rissa è scoppiata per futili motivi, proprio al centro del lungomare, davanti a un locale. Sembra che al centro della rissa vi sia uno sguardo di troppo ad una ragazza che frequentava uno dei due gruppi.

