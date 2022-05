Rissa tra famiglie dopo la fine della relazione tra fidanzati, 5 feriti: uno è ricoverato a Napoli

E’ di un ferito grave, un 35enne pugnalato al torace e trasferito all’ospedale Monaldi di Napoli, e di altri tre feriti, il bilancio della violenta rissa scoppiata ieri pomeriggio al rione Pescara di Eboli, a colpi anche di bastoni e mazze da baseball. Cinque i denunciati per lesioni e concorso in rissa aggravata, per un episodio sul quale stanno indagando i carabinieri della locale Compagnia.

Sullo sfondo ci sarebbero motivi legati alla rottura di un fidanzamento: a sfidarsi familiari dei due giovani interessati. Dai momenti di tensione che sembrano durassero da giorni si è passati, nel pomeriggio di ieri, allo scontro e alla rissa, che ha provocato quattro feriti. Tre sono stati medicati all’ospedale Maria Santissima Addolorata per contusioni a testa, mano e gambe, e dimessi, con prognosi dai sette ai trenta giorni, mentre per il 35enne è stato disposto il trasferimento d’urgenza al nosocomio partenopeo per le gravi lesioni riportate dal fendente ricevuto.

il motivo alla base della violenza sarebbe di natura sentimentale. Pare, infatti, che una giovane, appartenente a una delle due famiglie, abbia interrotto la relazione con il fidanzato, che invece appartiene all’altra famiglia: un torto, a giudizio dei componenti di quest’ultima, che hanno così deciso di affrontare i vicini di casa. Armati di mazze, bastoni, coltelli e altri oggetti contundenti, i due gruppi famigliari si sono così affrontati in strada: è stato necessario l’intervento dei carabinieri per placare gli animi e mettere fine alla rissa. Durante la colluttazione, però, un uomo è stato accoltellato al torace: soccorso dai sanitari del 118, il ferito è stato ricoverato all’ospedale di Napoli, dove si trova in gravi condizioni di salute. Sulla vicenda indagano i militari dell’Arma, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e di individuare i responsabili del grave ferimento dell’uomo.