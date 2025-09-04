Rissa tra giovani in piazza nel Casertano, accoltellato 22enne

PUBBLICITÀ

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, una violenta rissa è esplosa in piazza Mazzini a Santa Maria Capua Vetere. A fronteggiarsi sarebbe stato un gruppo di giovani stranieri: dalle spinte iniziali si è rapidamente passati a colpi con bottiglie rotte e spranghe.

Ad avere la peggio è stato un 22enne di origine marocchina, rimasto gravemente ferito. All’arrivo dei carabinieri, allertati dal 112, il giovane presentava una profonda ferita da taglio alla schiena e lesioni al capo. Trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Caserta, i medici hanno riscontrato anche la frattura di un braccio oltre a diverse ferite lacero-contuse.

PUBBLICITÀ

I militari della compagnia locale hanno avviato immediatamente le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza, pubbliche e private, per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili.