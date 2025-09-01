Rissa tra parcheggiatori abusivi, Alessandro ucciso dal rivale

PUBBLICITÀ

Alessandro Indurre era un parcheggiatore abusivo ed è stato ucciso a coltellate da un rivale a Catania. Aveva 40 anni ed era padre di una bambina. Il 30 agosto fuori alla Lidl di corso Sicilia è stato ammazzato da Habtom Hailu, poi arrestato con l’accusa di omicidio.

“Era una persona gentile – racconta un conoscente su Facebook – che cercava di rendersi utile agli automobilisti come poteva. Non pretendeva neanche un centesimo ma era ben felice di riceverlo, ne aveva bisogno. Era sorridente e premuroso sia che gli davi qualcosa sia che non gli davi niente”.

La lite tra parcheggiatori ripresa dal video

Nel filmato si vedono i due litigare, poi l’indagato estrae un’arma da taglio e colpisce il all’addome e fugge subito dal parcheggio. Soccorso dal personale del 118 è portato al pronto soccorso del Policlinico universitario dove è morto poco dopo. Il 37enne etiope è scappato ma una pattuglia l’ha trovato in via Aretusea. Bloccato dai militari dell’Arma, con l’aiuto degli agenti della squadra mobile viene portato nella stazione Piazza Dante, dove confessa il delitto di Alessandro Indurre. Alla fine Hailu viene arrestato, in flagranza differita, per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L’arma, un coltello, non è stata trovata.