Sequestrato il tesoro del clan D’Alessandro, sigilli al ristorante Le Tre Caravelle

PUBBLICITÀ

Beni per circa 25 milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri di Torre Annunziata nell’ambito di una indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli di recente sfociata in un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di undici persone ritenute legate al clan D’Alessandro. Sotto chiave sono finiti immobili, terreni, veicoli, società e rapporti finanziari.

Agli indagati gli inquirenti contestano, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto di armi da sparo, corruzione in atti giudiziari, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra i beni sequestrati c’è anche il ristorante Le Tre Caravelle di Luciano Verdoliva, scarcerato un mese dopo un’assoluzione dall’accusa di omicidio di camorra. In quella occasione, all’imprenditore fu organizzata una festa tra spumante e fuochi d’artificio proprio all’esterno del suo ristorante in villa comunale, area che ricade in piena zona rossa.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ