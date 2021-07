Palloncini bianchi, lacrime e la canzone di Rino Gaetano: il video dei funerali di Rita

Questa mattina, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Trentola Ducenta, si sono celebrati i funerali di Rita De Chiara. Tra il silenzio, le lacrime e l’immenso dolore, amici e conoscenti della ragazza di sono riuniti per dare l’ultimo saluto alla 19enne.

Rita ha perso la vita nella notte tra domenica e lunedì in via Pertini, in un tragico incidente. La giovane si trovava sul lato passeggero, quando l’auto su cui viaggiava è andata a schiantare. Nell’impatto, purtroppo, la giovane è morta sul colpo.

Centinaia le persone che hanno partecipato al funerale, tutte con una maglia bianca con due cuori ed un messaggio per Rita. «Vivi per sempre nei nostri cuori». All’uscita della bara bianca, amici e parenti hanno lanciato palloncini verso il cielo e, con un applauso, hanno salutato per l’ultima volta la 19enne.