Rita De Crescenzo a Belve, la Fagnani risponde alle critiche: “Ogni storia ha la sua dignità”

La nuova stagione di Belve si apre con una puntata destinata a far discutere. Francesca Fagnani ha scelto tre ospiti d’eccezione – Belen Rodriguez, Rita De Crescenzo e Isabella Rossellini – tre donne molto diverse tra loro, ma accomunate dalla capacità di accendere il dibattito pubblico. Tra queste, la presenza più controversa è senza dubbio quella della tiktoker napoletana.

Rita De Crescenzo a Belve: la spiegazione di Francesca Fagnani

L’annuncio della partecipazione di Rita De Crescenzo al programma di Rai Due ha scatenato immediate polemiche sui social. In molti hanno giudicato “improponibile” la scelta della conduttrice, che però non si è sottratta al confronto.

Sotto un post che rivelava gli ospiti della nuova stagione, una follower ha commentato: “Perché dare risalto a questa persona? Che decadenza…”. La risposta di Fagnani non si è fatta attendere. La giornalista ha chiarito di aver voluto la De Crescenzo a Belve “perché non viene in rappresentanza di una città ma di sé stessa, perché ha una storia drammatica alle spalle (fatta di abbandono e violenze)” senza però nascondere la complessità del personaggio, aggiungendo: “E anche tante ombre, che vanno raccontate”.

La Fagnani ha poi sottolineato: “Ma la sua, piaccia o no, è una storia di riscatto. Non toglierei mai la parola a nessuno, e ogni storia ha la sua dignità”. E ha concluso con un tributo alla città partenopea: “Per di più, Napoli è la città più inclusiva, accogliente, generosa e non giudicante che io conosca. Cerco di affrontare le storie con lo stesso spirito”.