Ritrovata Angelina Scalera, la 15enne era scomparsa da Santa Maria Capua Vetere

È stata ritrovata Angelina Scalera, la 15enne che si fa chiamare Angela, scomparsa nella serata del 1° marzo intorno alle 19:30. La notizia del ritrovamento ha portato un grande sollievo alla famiglia e a tutta la comunità che nelle ultime ore si era mobilitata per aiutarne le ricerche.

Dopo l’allarme lanciato dai familiari e l’intervento dei Carabinieri, le ricerche si sono concluse positivamente. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento, ma la cosa più importante è che la giovane sia stata rintracciata. La famiglia desidera ringraziare le forze dell’ordine e tutti coloro che hanno condiviso l’appello e fornito supporto in queste ore di grande apprensione.