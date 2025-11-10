Ritrovato a Caivano il furgone dei giornali rapinato: è stato utilizzato per un colpo al bancomat

PUBBLICITÀ

Era destinato a compiere un altro colpo il furgone che trasportava giornalirapinato nelle prime ore di oggi a Roccarainola. Secondo quanto si apprende circa un’ora dopo la rapina, lo stesso mezzo è stato usato da alcuni banditi per tentare di rubare, senza riuscirci, un bancomat a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. A far desistere i malviventi è stato l’allarme dell’istituto di credito.

A mettere a segno la rapina del mezzo, sottratto all’autista che era in procinto di consegnare i giornali, sono state tre persone entrate in azione con il volto coperto e presentatisi a bordo di una vettura con targa straniera. Nella zona è presente un sistema di videosorveglianza che avrebbe ripreso l’accaduto. Il furgone, un Fiat Ducato, è stato poi ritrovato a Caivano, dalla Polizia di Stato che ora sta indagando insieme con i carabinieri, coordinati dalla Procura di Nola.

