Roberto Fico alla mamma del piccolo Domenico: “Perdonaci. Faremo giustizia”

PUBBLICITÀ

Al termine della seduta del Consiglio regionale della Campania, il presidente Roberto Fico si è fermato a parlare con i cronisti della vicenda “Monaldi”, il trapianto cardiaco su un bimbo di due anni non riuscito perché l’organo sarebbe arrivato danneggiato. “È una vicenda dolorosa, in questo momento viene prima di tutto il rispetto verso il bambino e verso la famiglia”, ha dichiarato. Poco dopo è emersa anche la notizia del no a un secondo trapianto, ritenuto con scarse possibilità di successo.

Nelle stesse ore Fico si è recato in forma privata all’Ospedale dei Colli per incontrare la madre del piccolo, Patrizia Mercolino. L’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, ha riferito un passaggio del colloquio: “Lui le ha chiesto scusa anche se non è colpa sua e le ha detto che faranno giustizia”.

PUBBLICITÀ