Wayne Rooney è finito sulle prime pagine dei tabloid inglesi per una situazione abbastanza particolare. L’ex asso del Manchester United e attuale manager del Derby County, 35 anni, ha festeggiato in un locale in compagnia di alcune ragazze. Tra le quali la modella di Snapchat Tayler Ryan. Rooney è stato immortalato mentre dorme su una sedia e le ragazze hanno ‘approfittato’ per scattarsi alcuni selfie insieme all’ex stella inglese. Come riporta il Sun, le ragazze ‘non troppo vestite’ stavano trascorrendo la serata con lui . Hanno scattato delle foto con l’ex stella dei Red Devils che hanno fatto il giro del web in poche ore. Non è la prima volta che Rooney finisce sulle pagine dei media e tabloid inglesi, anzi, negli ultimi anni ha dato parecchio da scrivere.

Rooney immortalato insieme a modelle seminude

Wayne Rooney secondo quanto riporta il Sun l’inglese si è visto costretto ad avvisare le forze dell’ordine. Ha specificato che le foto sono state scattate senza il suo consenso. Il Sun racconta della serata in un club di Manchester in cui Rooney e i suoi amici hanno invitato nel privé due modelle, che, come spiega una fonte, si sono divertite a scattare foto della situazione una volta che il tecnico del Derby è crollato.

In Inghilterra la scandalo che ha coinvolto Wayne Rooney è uno degli argomenti di maggior tendenza. L’ex stella dei Red Devils ha guadagnato le copertine dei principali tabloid britannici. Il Sun ha pubblicato addirittura un video nel quale quale l’allenatore viene ripreso mentre si dirige in hotel con le due modelle (una è Tayler Ryan che su Instagram aveva circa 10.000 follower fino all’altro ieri ma che nel giro di poche ore ha visto aumentare i suoi fan fino ad oltre 16.000).

Le foto scattate dalle ragazze seminude con Rooney che si è addormentato sono diventate virale sui social e hanno fatto il giro del web. Ma nella gioranta di oggi spuntano nuuovi particolari della vicenda Rooney. Infatti, secondo quanto rivela il Sun, l’ex attaccante della nazionale inglese e del Manchester United si è recato in un modesto hotel da 60 sterline a notte con le due bellissime influecer. Per il momento nessuna dichiarazione da parte del diretto interessato Wayne che vi ricordiamo è sposato con Coleen ha 4 figli.