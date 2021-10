È morto a 49 anni Rossano Rubicondi, ex naufrago dell’Isola dei Famosi ed ex marito di Ivana Trump. A dare il triste annuncio Simona Ventura dal suo account Twitter.

Rossano Rubicondi è morto a 49 anni, ex naufrago dell’Isola dei Famosi ed ex marito, il quarto, di Ivana Trump. A dare l’annuncio Simona Ventura su Twitter con un messaggio e una fotografia di coppia: «Rossano… – ha scritto sul social – Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP».

La notizia della scomparsa di Rossanno Rubicondi ha provocato grande sconcerto. Rossanno Rubicondi ha cominciato la sua avventura professionale come modello a Londra, per arrivare a sposare il 12 aprile 2008 Ivana Trump e partecipare poi a una storica edizione dell’Isola dei Famosi, allora condotta proprio da Simona Ventura, insieme a una giovane Belen Rodriguez alla sua prima esperienza televisiva importante.

Rubicondi ha poi preso parte a diversi programmi televisivi, alcuni anche nel ruolo di conduttore, è stato ballerino per una notte a “Ballando con le stelle” nel 2018 con Ivana Trump ed è poi tornato all’Isola dei Famosi, prima come inviato e poi nuovamente come concorrente.

Barbara D’Urso, Elisabetta Gregoraci e Vladimir Luxuria, lo straziante addio a Rossano Rubicondi: “Cuore spezzato”

«L’ho appena saputo, ciao Rossano» aggiungendo un cuore rosso spezzato. Questo il messaggio di addio di Barbara D’Urso a Rossano Rubicondi, morto a 49 anni.

Rossano Rubicondi in Italia ha lavorato anche in un’altra trasmissione tv, Cupido, al fianco di Federica Panicucci e poi di nuovo per l’Isola dei famosi, questa volta come inviato. Sull’Isola è tornato anche una terza volta nel 2012, ancora una volta nei panni di concorrente. Ha recitato anche nel film Natale a Beverly Hills, dove interpretava una parodia di se stesso

«Sapevo che aveva un melanoma, lo avevo incontrato un anno fa a cena da amici. Aveva un cerotto sulla mano. Sembrava una cosa da niente. Poi, invece, so che ha affrontato cure pesanti», ha dichiarato al Corriere della Sere, Roberto Alessi direttore di Novella 2000. Sui social di ora in ora aumentano i messaggi in ricordo di Rubicondi.

«Buon viaggio Rossano», ha scritto Elisabetta Gregoraci dopo aver pubblicato una foto che la ritrae con Flavio Briatore, Rossano Rubicondi e Ivana Trump. Nel 2018 Rossano Rubicondi e Ivana Trump, dopo diversi ritorni e separazioni, hanno partecipato insieme come ballerini per una notte alla trasmissione Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci. «Che brutta notizia, sono sconvolta, non è possibile», ha twittato Vladimir Luxuria che con Rubicondi aveva condiviso per due volte l’esperienza all’Isola dei Famosi.