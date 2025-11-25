PUBBLICITÀ
Ruba attrezzi da lavoro dall’auto in sosta, denunciato 23enne a Giugliano

Nella giornata di venerdì 21 novembre, la Polizia di Stato ha denunciato un 23enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato.

In particolare, una persona si è recata presso gli uffici della Questura per denunciare di aver subito, poco prima, il furto di numerosi utensili e attrezzi da lavoro riposti all’interno della sua auto in sosta in via Solfatara a Pozzuoli.

Gli agenti della Squadra Mobile si sono messi prontamente alla ricerca degli autori dell’episodio delittuoso e, grazie ad un’attività d’indagine lampo, sono riusciti a risalire all’autovettura utilizzata per commettere il furto.

Poco dopo, i poliziotti, all’interno del campo rom di Giugliano in Campania, con l’ausilio del personale dell’Esercito Italiano in servizio itinerante di vigilanza, hanno rintracciato la vettura ed il 23enne che è stato trovato in possesso della refurtiva asportata poco prima.

