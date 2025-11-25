Nella giornata di venerdì 21 novembre, la Polizia di Stato ha denunciato un 23enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato.
Ruba attrezzi da lavoro dall'auto in sosta, denunciato 23enne a Giugliano
In particolare, una persona si è recata presso gli uffici della Questura per denunciare di aver subito, poco prima, il furto di numerosi utensili e attrezzi da lavoro riposti all’interno della sua auto in sosta in via Solfatara a Pozzuoli.
Gli agenti della Squadra Mobile si sono messi prontamente alla ricerca degli autori dell’episodio delittuoso e, grazie ad un’attività d’indagine lampo, sono riusciti a risalire all’autovettura utilizzata per commettere il furto.
Poco dopo, i poliziotti, all’interno del campo rom di Giugliano in Campania, con l’ausilio del personale dell’Esercito Italiano in servizio itinerante di vigilanza, hanno rintracciato la vettura ed il 23enne che è stato trovato in possesso della refurtiva asportata poco prima.