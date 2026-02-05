PUBBLICITÀ

Un acquisto sognato, durato appena due ore. È l’amara vicenda accaduta a Portici, dove un ragazzino si è visto sottrarre la propria bicicletta elettrica nuova fiammante mentre giocava una partita di calcetto con gli amici.

Il furto è avvenuto nel tardo pomeriggio del 2 febbraio presso i campi dell’oratorio della parrocchia di via Dalbono, a Portici.

PUBBLICITÀ

Ruba bici elettrica a un ragazzino a Portici, era stata acquistata solo due ore prima

Secondo quanto denunciato dai genitori al deputato Francesco Emilio Borrelli, la bici era stata acquistata solo due ore prima. Come confermato dal verbale sporto presso la Stazione dei Carabinieri di Portici, il giovane proprietario aveva regolarmente assicurato il mezzo agli stalli con catena e lucchetto.

Intorno alle 20:30, il ladro ha forzato la protezione e si è dileguato, venendo ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell’area.

“Siamo di fronte a una sfrontatezza criminale disarmante,” dichiara Borrelli. “Colpire un ragazzo in un luogo di aggregazione come un oratorio parrocchiale significa calpestare i valori fondamentali della nostra comunità. I genitori fanno sacrifici per i figli e questi delinquenti distruggono tutto in pochi secondi, sicuri dell’impunità.”

“Le immagini mostrano chiaramente il soggetto in azione. Ho già inoltrato il materiale alle autorità competenti per sollecitare l’identificazione del malvivente. Non possiamo rassegnarci all’idea che un ragazzino debba avere paura di lasciare la bici legata mentre fa sport. Serve un presidio costante del territorio e tolleranza zero verso questi ‘scippatori di sogni’ che infestano le nostre strade.”