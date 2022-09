Ruba bottiglie di champagne e fa sesso in strada, denunciato 38enne a Ischia

Lunedì pomeriggio, un agente del Commissariato di Ischia, libero dal servizio, ha riconosciuto in corso Matteo Verde a Forio un uomo ricercato. Nello specifico, colui che, lo scorso 8 settembre, aveva consumato un rapporto sessuale davanti al portone di uno stabile in via Monsignor Filippo Schioppa a Forio. Diversi passanti avevano ripreso l’episodio attraverso lo smartphone. E un condomino del palazzo aveva anche denunciato l’uomo per atti osceni. Il poliziotto, pertanto, con il supporto della volante del Commissariato di Ischia, lo ha identificato.

Non solo atti osceni in luogo pubblico, ma anche furto: l’uomo ha rubato due bottiglie di champagne da un’enoteca in zona

Gli operatori, inoltre, avevano ricevuto un’ulteriore denuncia, presentata da un commerciante di zona. Grazie a questa segnalazione e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale, quindi, hanno potuto accertare anche che l’uomo, lo scorso 25 agosto, avesse prelevato due bottiglie di champagne da un’enoteca in via Schioppa. Dopodiché, era uscito senza pagarle.

Gli operatori hanno arrestato un 38enne bulgaro

Un 38enne bulgaro, con precedenti di polizia, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e per il furto delle bottiglie di champagne.