Ruba uno scooter e investe un carabiniere in piazza Trieste e Trento, arrestato 44enne

Di Nicola Avolio
I carabinieri della stazione di Napoli Chiaia hanno arrestato per furto aggravato Carmine Parente, 44enne del rione Sanità, già noto alle forze dell’ordine.

Era in piazza Trieste e Trento quando ha forzato il blocco di accensione di uno scooter parcheggiato in strada. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno visto tutto e si sono avvicinati.

L’uomo è salito in sella allo scooter e ha tentato la fuga, investendo uno dei carabinieri.

Bloccato, il 44enne è finito in manette. Nelle sue disponibilità 5 chiavi di motoveicoli, una chiave esagonale, attrezzi per lo scasso e una stecchetta di hashish.

Sottoposto ai domiciliari, è ora in attesa di giudizio. Il militare se la caverà con 10 giorni di prognosi.

