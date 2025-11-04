Rubano 90mila euro nell’assalto al portavalori, arrestati 6 rapinatori

PUBBLICITÀ

A Nuoro i poliziotti della Squadra mobile, in collaborazione con quelli del Servizio centrale operativo e del commissariato di Siniscola, hanno arrestato i 6 componenti di una banda di rapinatori. Le indagini hanno preso il via all’alba di una rapina a mano armata ai danni di un portavalori a Torpè, durante la quale gli arrestati esplosero colpi di fucile per fermare il mezzo e si impossessarono di 90mila euro in contanti.

Gli investigatori hanno inoltre individuato i criminali come i presunti responsabili di un assalto con uso di esplosivo ad un bancomat delle Poste e di una rapina ai Monopoli di Stato presso un deposito quando, dopo aver usato un mezzo rubato come ariete, rubarono sigarette per un valore di 300 mila euro.

Progettavano altri assalti

Le indagini hanno inoltre permesso agli investigatori di scoprire come gli arrestati progettassero di effettuare altri assalti armati a esercizi commerciali della provincia nuorese e, grazie a mirate attività preventive, di sventarli prima che li mettessero in pratica. Durante l’operazione, a cui hanno partecipato oltre 100 poliziotti, sono state denunciate altre quattro persone, accusate di aver fornito assistenza logistica ai componenti della banda.

Durante le perquisizioni è stato sequestrato materiale usato durante le rapine (chiodi, mototroncatrici, radio, telefoni cellulari e torce), alcune stecche di sigarette e circa 300 chili di marijuana già confezionata per la vendita.

Il covo dei rapinatori

I rapinatori si erano riuniti all’interno di un capannone nella zona industriale di Siniscola, con armi, esplosivo e mezzi rubati, pronti a effettuare il colpo, ma il sistema preventivo messo in campo dalla polizia di Stato, con il dirottamento dei furgoni portavalori in transito, aveva sventato la rapina. La banda sarebbe anche responsabile di numerosi furti di auto e furgoni in mezza Sardegna.

