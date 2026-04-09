Rubano una Fiat 500 e chiedono il “cavallo di ritorno”, due arresti nel Napoletano

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Blitz dei Carabinieri tra Castellammare di Stabia e Gragnano, dove i militari della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di due uomini di 30 e 33 anni, ritenuti gravemente indiziati di furto aggravato ed estorsione. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, riguarda un episodio avvenuto nel febbraio 2025 tra Pompei e Sant’Antonio Abate.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero rubato una Fiat 500 dal parcheggio del centro commerciale “La Cartiera” di Pompei, per poi mettere in atto il classico schema del “cavallo di ritorno”, chiedendo 1000 euro alla moglie del proprietario per la restituzione dell’auto. Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento, si sono basate su analisi delle telecamere di videosorveglianza, tabulati telefonici e chat tra gli indagati, elementi che hanno permesso di risalire con elevata probabilità ai responsabili.

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Nonostante i tentativi di depistaggio – tra cui l’alterazione della targa del veicolo utilizzato – gli investigatori sono riusciti a ricostruire l’intera vicenda e a individuare i presunti autori, ora sottoposti alla misura cautelare.