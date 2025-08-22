PUBBLICITÀ
HomeCronacaRubano uno scooter e girano armati di coltelli, denunciati due minorenni a...
CronacaCronaca locale

Rubano uno scooter e girano armati di coltelli, denunciati due minorenni a Fuorigrotta

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Rubano uno scooter e girano armati di coltelli, denunciati due minorenni a Fuorigrotta
Rubano uno scooter e girano armati di coltelli, denunciati due minorenni a Fuorigrotta
PUBBLICITÀ

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha denunciato un 15enne ed un 16enne, entrambi napoletani, per ricettazione e porto abusivo di armi.

Rubano uno scooter e girano armati di coltelli, denunciati due minorenni a Fuorigrotta

In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi del sottopasso Claudio, hanno notato 3 giovani che, con fare sospetto, stavano armeggiando su uno scooter. Gli stessi, accortisi della presenza dei poliziotti, si sono dati alla fuga nel tentativo di eludere il controllo di polizia. In quei frangenti, i poliziotti hanno raggiunto e bloccato uno di essi, trovandolo in possesso di un coltello a farfalla della lunghezza di 13,5 cm.

PUBBLICITÀ

Contestualmente, gli operatori hanno diramato la nota radio con la descrizione degli altri soggetti in fuga e, poco dopo, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno intercettato e bloccato il secondo fuggitivo in via Cinthia. Anche quest’ultimo è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla della lunghezza di 16 cm.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato il mezzo in uso ai giovani, rinvenendo al suo interno un martello frangivetro; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il mezzo era provento di furto. Per tali motivi, i due sono stati denunciati dal personale operante ed affidati ai familiari. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati