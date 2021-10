Brutta sorpresa per l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Attorno alle otto e trenta è uscito dall’hotel Britannique (dove alloggia da quando è a Napoli) e non ha trovato la sua auto. Una Fiat Panda con cui circola in maniera agevole in città da qualche tempo. Il nuovo tecnico era arrivato a Napoli portandosi dietro la sua Mercedes, che poi evidentemente ha preferito riportato a casa in Toscana optando per un’automobile meno “impegnativa” in città. Spalletti ci è rimasto male perché solitamente parcheggia la sua auto in garage ma giovedì era rientrato abbastanza tardi e sapeva di dover andare al centro sportivo presto. Invece, la brutta sorpresa. E soprattutto le pratiche da svolgere per la denuncia e il pensiero di dover andare al campo perché in queste ore prepara la sfida di domenica contro il Torino.

Sull’episodio indaga la polizia. Davanti all’albergo ci sono anche le telecamere della videosorveglianza e i filmati potrebbero essere fondamentali per individuare i responsabili. Spalletti si è dispiaciuto ma da buon realista sa che poteva accadere ovunque e che certamente non si è trattato di un affronto personale. La Panda solitamente è in garage, ieri sera è stato un caso che fosse parcheggiata nel piccolo slargo antistante l’hotel. Due giorni fa anche la moglie di Diego Demme ha subito lo stesso “trattamento”. Non ha trovato più la sua auto parcheggiata nei pressi del Parco Virgiliano. La polizia, in ogni caso, esclude correlazione tra i due episodi.

La denuncia è stata regolarmente sporta, indaga la Polizia di Stato. Non è detto che i ladri abbiano rubato l’automobile consapevoli di chi fosse il proprietario; è infatti possibile che abbiano agito attirati semplicemente dal modello, tra i più rubati perché tra quelli maggiormente diffusi e quindi facilmente rivendibile anche come pezzi di ricambio.