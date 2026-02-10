Rubavano le auto e modificavano i telai, due arresti nel Napoletano

PUBBLICITÀ

Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, nelle prime ore del mattino del 10/02/2026, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, i militari della Tenenza di Cercola e della Compagnia di Torre del Greco hanno proceduto all’arresto di due persone, rispettivamente di anni 45 e 31, gravemente indiziate del reato di riciclaggio in concorso tra loro.

Le attività investigative, avviate nel novembre 2025 nell’immediatezza della segnalazione del furto di un’autovettura, hanno portato all’arresto di una persona intenta a manomettere il telaio di alcune autovetture.

PUBBLICITÀ

Le successive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli –VII Sezione, hanno permesso di ricostruire un’attività criminale ben strutturata, finalizzata alla sistematica alterazione degli elementi identificativi di autoveicoli oggetto di furto ed alla reintroduzione del denaro illecitamente guadagnano nel libero mercato.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.